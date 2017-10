'Je loopt de marathon 's nachts nog vijf keer'

EINDHOVEN - 2 uur en 33 minuten. Met deze tijd kroonde Eindhovenaar Tim Kragten zichzelf zondag bij de marathon in Eindhoven tot de snelste Nederlander. Hij kwam als 28ste over de finish.

Kragten oogt fris voor iemand die de dag ervoor een marathon heeft gelopen, maar voelt zich zo absoluut niet. "Ik ben best wel vermoeid. M'n lichaam is echt nog bezig met herstellen", vertelt hij. "Je loopt zo'n marathon 's nachts nog vijf keer dus de spierpijn is ook nog eens erger dan zondag." Maar wie denkt dat de marathonloper het maandag rustig aan doet, heeft het fout. Hij moet gewoon werken.



Het natte weer maakte de marathon in Eindhoven lastig. Maar toch liep Kragten zijn snelste tijd ooit. Drie minuten sneller dan vorig jaar. "Daar ben ik blij mee." Het feit dat hij de snelste Nederlander was, gaf de laatste kilometers wel extra motivatie. Kragten zag een Nederlander rennen met daarbij een camera. "Ik dacht, hé dat zou wel eens de snelste kunnen zijn. Daar ga ik voorbij proberen te komen."Kragten komt uit Limburg maar woont in Eindhoven. De marathon voor hem was dus een thuiswedstrijd. "Dat vind ik altijd leuk aan deze marathon. Je kunt lekker op je fietsje er naar toe en dan gelijk lekker lopen."