Weer een harde botsing op berucht kruispunt in Eindhoven, auto komt terecht op de zijkant

EINDHOVEN - Bij de beruchte kruising tussen de Doctor Berlagelaan en Barrierweg in Eindhoven zijn maandagochtend twee auto's hard op elkaar gebotst. Eén van de twee voertuigen kantelde en kwam tot stilstand op de zijkant.

De bestuurders van beide auto's zijn in een ambulance nagekeken, maar ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.



Het is al het zoveelste ongeluk op het kruispunt. Buurtbewoners hebben al meermaals geklaagd en ook in de gemeenteraad is de kruising onder de aandacht gebracht. Tot nu toe nog zonder resultaat.



