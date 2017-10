Mogelijk kinderlokker actief in Boekel, man zou kinderen ijsjes aanbieden

BOEKEL - Er is mogelijk een kinderlokker actief in Boekel. Dit zegt de politie, die meerdere meldingen heeft gehad de afgelopen weken over een man die kinderen lastigvalt. Het gaat om een man die twee jongetjes van 11 en één van 15 heeft aangesproken. Hij zou onder anderen ijsjes hebben aangeboden als ze met hem mee zouden gaan.

De laatste melding bij de politie kwam vorige week maandag van een jongen die vanuit school in Gemert naar zijn huis in Boekel fietste. Onderweg werd hij door de man aangesproken in een wit bakkersbusje. De man zou volgens de politie hebben gezegd: “Jongetje kom dan. Niet weg gaan. Kom eens hier dan."



De jongen fietste snel weg, maar werd nog een tijdlang gevolgd door de man. De jongen gaf aan erg geschrokken te zijn.



Signalement

Het zou gaan om een kalende man van rond de vijftig jaar. Hij is ongeveer 1,68 lang en droeg een zwart vest.