Oefenen voor het examen? Dan zetten we toch een verkeersdoolhof neer

ETTEN-LEUR - Goed je hand uitsteken, stoppen voor haaientanden en gaan lopen op het moment dat er wegwerkzaamheden zijn. Ruim 400 leerlingen van basisscholen in Etten-Leur doen lieten zich maandag van hun beste kant zien. Ze oefenen voor het praktijk verkeersexamen.

De gemeente Etten-Leur hecht waarde aan het praktijkexamen. Kitty van Baaren: “Het is niet verplicht om praktijkexamen te doen. Maar we zien als gemeente dat kinderen steeds later zelfstandig deel gaan nemen aan het verkeer. Dat neemt risico’s met zich mee. Etten-Leur wil zich naast de zorg voor de wegen ook inzetten op het gebied van verkeerseducatie.”



Doolhof

En daarom werd er in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een verkeersdoolhof gemaakt. Compleet met verkeerslichten, verkeersborden en haaientanden. Ruim 400 leerlingen mochten hier oefenen en leerden zo de verkeersregels nog beter.



“Daarnaast nemen we ook wat van de zenuwen weg”, aldus Van Baaren. “Zo hebben ze het al een keer gedaan en als ze dan in april opgaan voor het echte examen zijn ze niet meer zo nerveus."