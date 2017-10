Wedstrijd FC Oss-Jong AZ moet opnieuw worden gespeeld

OSS - De voetbalwedstrijd tussen FC Oss en Jong AZ moet volledig worden overgespeeld. Dat heeft de KNVB besloten, omdat de Alkmaarders zich niet aan de regels hebben gehouden.

Tijdens de wedstrijd van 15 september stonden Rens van Eijden en Ricardo van Rhijn als oudere voetballers binnen de lijnen. Daar kwam in de 63e minuut Abdel Malek El Hassnaoui bij en dat was er één teveel.



Volgens de regels van de voetbalbond mogen 'Jong-teams' maar twee spelers uit het eerste elftal opstellen. Nu dat niet is gebeurd, gaan de clubs maandag 23 oktober op herhaling.



Het officiële schrijven van de KNVB:

"Vaststaat dat in de wedstrijd FC Oss - Jong AZ d.d. 15 september jl. gedurende een periode van negen minuten meer dan twee spelers van het “eerste elftal” (tegelijkertijd) hebben behoord tot de (elf) in het veld staande spelers van Jong AZ. Dientengevolge is sprake van het overtreden van artikel 5 lid 4 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal."



Voor FC Oss is het overigens geen slecht nieuws dat er opnieuw moet worden gevoetbald. De wedstrijd op 15 september werd met 0-2 verloren door de Ossenaren.