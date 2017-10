85-jarige vrouw overleden na brand op kamer verzorgingshuis

BERKEL-ENSCHOT - De 85-jarige vrouw die zondagavond zwaargewond raakte bij een brand op haar kamer in verzorgingshuis Torentjeshoef in Berkel-Enschot, is overleden.

De vrouw werd in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis in Tilburg. Daar is ze aan haar verwondingen overleden.



De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Bij de brand zijn geen andere bewoners van het verzorgingshuis is gevaar geweest.