Wietproef kan alleen slagen als er gevarieerd aanbod komt, zegt cannabisactivist

EINDHOVEN - Een proef met legale wietteelt kan alleen slagen als er voldoende verschillende soorten wiet worden geteeld. Dat wil zeggen: planten met verschillende percentages van bijvoorbeeld de werkzame stoffen THC en CBD.

Variatie is het toverwoord voor het welslagen van de proef. “Gebeurt dat niet dan is de proef gedoemd te mislukken, maar ik denk dat politici dat wel begrijpen”, zegt Derrick Bergman, voorzitter van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod in Eindhoven.



Blauwe ogen

Legale wiet is niet alleen goed voor de coffeeshops, ook voor de consument. Die moet een coffeeshophouder nu op zijn blauwe ogen geloven als die informatie geeft over zijn handel. “Maar je weet nooit hoeveel bestrijdingsmiddelen en welke voedingsstoffen bij de kweek van de planten wordt gebruikt. Er kan een residu van pesticiden in zitten. Als de teelt door de overheid gereguleerd wordt is er controle”, aldus Bergman.



LEES OOK: 'Legaliseren van wietteelt gaat niet leiden tot grote conflicten met criminelen'



Het meest bekende werkzame deel van wiet is de stof THC. Het is niet per definitie zo dat hoe meer THC, hoe effectiever de joint. Dat hangt samen met andere stoffen waaronder CBD. De ene mens heeft meer plezier van zijn joint met veel THC en weinig CBD, de ander voelt zich prettig bij gelijke hoeveelheden. “Daarom is het zo belangrijk dat er variatie is in de planten die legaal gekweekt worden, want daar vraagt de consument om”, aldus Bergman.



Andere kanalen

Als de overheid maar één soort planten kweekt kan dat volgens Bergman tot gevolg hebben dat de coffeeshop die alleen die wiet verkoopt een deel van de klandizie verliest. “Je zag wat er gebeurde toen de wietpas werd ingevoerd. Mensen gingen via andere kanalen op zoek naar wiet. Dat zou weer kunnen gebeuren. Daar moet je als overheid heel goed op letten”, aldus Bergman.



LEES OOK: Proef met legale wiet: burgemeesters kunnen niet wachten om te beginnen