Primeur voor PSV: een echo-apparaat zo klein als een scheerapparaat levert tijdwinst bij blessures

EINDHOVEN - Vertel voetballers wat over de kwetsbaarheid van spieren en pezen. Een club als PSV laat gemiddeld tweehonderd keer per jaar een echo maken om te weten of een geblesseerde speler weer het veld op kan. Voetballers moesten daarvoor tot nu toe naar het ziekenhuis. Maar de Eindhovense club heeft als eerste in het betaald voetbal nu een eigen echo-apparaat. En dat is zo klein dat het in een draagtasje zelfs mee kan naar trainingen in het buitenland.

Het echo-apparaatje, de Philips Lumify, heeft de afmeting van een scheerapparaat en wordt via een tablet gekoppeld aan een app. "De grootste winst voor ons is snelheid," zegt Wart van Zoest, medisch manager van PSV. "Dit helpt ons bij blessures, bij diagnose van blessures en in sommige gevallen ook bij preventie."



'Sneller weten wanneer een speler inzetbaar is'

Als een speler tijdens een wedstrijd pijnlijk onderuit gaat zijn het volgens Van Zoest nog steeds de handen van de dokter die de belangrijkste informatie geven of doorspelen verantwoord is. "Maar het apparaat kan ons wel helpen om na de wedstrijd in alle rust in de kleedkamer een echo te maken en de trainer te laten weten of en wanneer de speler weer inzetbaar is."



Hij voorziet ook dat de club er op trainingen en wedstrijden in het buitenland veel aan zal hebben. "Vorig jaar speelden we in Rostov, daar was de medische zorg niet optimaal. Dan is het goed om zelf een echo te kunnen maken van een spierblessure en die plaatjes met een druk op de knop door te kunnen sturen naar de radioloog." De club, maar ook de betreffende speler krijgen op die manier sneller zekerheid.



Volgens Philips is de Lumify een handzame toevoeging voor medisch specialisten die al echografie gebruiken. "Een cardioloog kan aan het bed al een opname maken van het hart of de vaten. Voor verloskundigen kan het handig zijn om tijdens de bevalling te gebruiken." Het apparaat is zeker niet bedoeld voor consumentengebruik. "Echo is een vak, dus je moet de beelden kunnen interpreteren."