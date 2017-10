De doelman van RKC was blij, zeg maar gerust heel blij [VIDEO]

WAALWIJK - RKC-doelman Etienne Vaessen was door het dolle heen. Vlak voor tijd speelde hij met zijn club, zondagmiddag, gelijk tegen FC Den Bosch: 1-1. Die late goal vierde Vaessen door in het publiek te springen.

De dolblije Vaessen werd vastgelegd door de camera’s van FOX Sports. Zijn overenthousiaste reactie werd, vooral via social media, veel gedeeld. En voor wie het nog niet gezien heeft…



Vaessen is de afgelopen 24 uur enorm veel op zijn actie aangesproken. "Via Facebook, Instagram en WhatsApp. Niet normaal eigenlijk, hoeveel mensen er mee bezig zijn. Mijn telefoon is echt ontploft."De actie van de doelman was niet zonder gevaar. Toen hij over het hek sprong, bleven zijn benen haken. "Ik werd opgevangen door het publiek. Ik heb er geen blessure aan overgehouden. Het juichen was wellicht iets te gek, maar de ontlading moest er uit."Of er nog een overtreffende trap qua blijheid te bedenken is? "Als ik zelf de winnende goal had gemaakt. Dan was ik waarschijnlijk de A59 opgerend."RKC steeg door het gelijkspel naar plek achttien op de ranglijst.