Oneindig in de Python: nieuwe boarding pass-systeem Efteling is niet waterdicht

KAATSHEUVEL - Het nieuwe boarding pass-systeem voor de Python in de Efteling is niet helemaal waterdicht. Bezoekers zouden nu zo vaak als ze willen in de Python kunnen zonder te hoeven wachten. Dit is te lezen op de website Eftelstats.nl. "Hier zijn we niet blij mee", reageert een woordvoerder van de Efteling.

Het pretpark in Kaatsheuvel is momenteel bezig met een test om wachtrijen te verkorten voor de Python. Mensen moeten nu voor een bepaald tijdslot een plekje voor de attractie reserveren via de Efteling-app. Op je telefoon krijg je een QR-code en die scan je vervolgens bij het toegangspoortje.



Jan van Kampen, de man achter Eftelstats, heeft nu iets in het systeem ontdekt waardoor je altijd, dus ook als er eigenlijk geen beschikbare plaatsen zijn, en zo vaak als je wilt met een QR-code in de Python kan. "Ik zoek gewoon de grenzen van hun software op", vertelt hij. "Van wie is het nou geen droom om de wachtrijen over te slaan!?"



'Houdt ons scherp'

De Efteling is daar niet heel gelukkig mee. "We zijn een test aan het doen en willen weten hoe onze gasten de boarding pass ervaren. Vinden ze het fijn of juist niet? Dit gaat er niet om of het systeem waterdicht is", legt de woordvoerster uit. "Dus nee, we zijn er niet blij mee, maar het houdt ons wel scherp."



Met deze tool zou je de Python een uur lang voor jezelf kunnen reserveren. Maar wie denkt dat hij via Jan nu tig keer achter elkaar in de Pyton kan, komt bedrogen uit. "Ik stel mijn software niet voor iedereen beschikbaar. Het is hun (de Efteling, red) experiment en ik wil niet de reden zijn dat het mislukt omdat iedereen dit gebruikt", legt Jan uit. "Ik wil niets kapot maken."