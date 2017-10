Trein botst op lesauto, geen treinen tussen Tilburg en Boxtel

OISTERWIJK - Bij Oisterwijk is maandagmiddag een trein op een lesauto gebotst. De twee inzittenden van de auto konden op tijd uitstappen en zijn niet gewond geraakt. Het treinverkeer tussen Tilburg en Boxtel ligt wel stil. Dit duurt nog tot ongeveer half zeven.

Ooggetuigen vertellen Omroep Brabant dat de auto uit de richting van Oisterwijk kwam. Op de spoorwegovergang tussen de Tilburgseweg en de Heukelomseweg, sloeg de motor af.



Met de schrik vrij

De chauffeur en instructeur renden snel de auto uit, terwijl de spoorbomen sloten vanwege de aankomende trein. De voorkant van de auto werd geramd door de trein en raakte zwaar beschadigd. De twee zelf zijn met de schrik vrijgekomen.



Stopbussen

Prorail is inmiddels op locatie om de schade aan de trein te onderzoeken. Tot maandagavond halfzeven rijden er daarom geen treinen. In de tussentijd rijden er stopbussen tussen Tilburg, Oisterwijk en Boxtel. Het duurde wel even voordat de bussen kwamen, tot ergernis van sommige reizigers.