Gesloten rijstrook zorgt voor flinke file op A2

OIRSCHOT - Op de A2 tussen Boxtel en St. Michielsgestel is woensdagavond file ontstaan. Door een auto met pech is de rechterrijstrook gesloten.

Op het hoogtepunt was er een uur vertraging. Om zes uur was de vertraging nog een kwartier.





Door een ongeval op de A58 tussen Moergestel en Oirschot was maandagmiddag een uur lang een rijbaan in de richting van Eindhoven gesloten. De weg is inmiddels vrijgegeven.