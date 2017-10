Wie is de vrouw die ontvoering in Eindhoven probeerde te voorkomen? De politie is dringend op zoek

EINDHOVEN - De politie is dringend op zoek naar een vrouw die een ontvoering bij station Eindhoven probeerde te voorkomen. Daarbij werd een andere vrouw in een auto geduwd en meegenomen door twee mannen. Volgens de politie is de dame die te hulp schoot een belangrijke getuige.

Het is tegen vijf uur in de ochtend op zaterdag 27 mei. Een jonge vrouw wordt op station Eindhoven door twee, donkere mannen aangesproken. Met z’n drieën lopen ze naar een bordeaux rode Volkswagen. Daar wordt de jongedame plots in de auto geduwd. Ze schreeuwt het uit. Een andere vrouw schiet te hulp maar het is al te laat. De auto scheurt net voor haar neus weg.



“De vrouw die te hulp schoot willen we heel graag spreken”, zegt een woordvoerder van de politie. “Dit is voor ons een belangrijke getuige.” Volgens de politie is de vrouw dus cruciaal in de ontvoeringszaak.



De ontvoerde vrouw wordt met de auto naar een huis in de buurt van de Afrikalaan in Son gebracht. Een paar uur later wordt de jongedame weer vrijgelaten. De ontvoerders zetten haar af bij een tankstation aan de Eindhovenseweg.



Ontvoerders tegen het lijf lopen

Een tijd later komt de jonge vrouw haar ontvoerders nog een keer tegen op straat. Midden in het centrum van Eindhoven lopen de twee mannen voorbij.



De politie roept getuigen op zich te melden. Mensen die meer weten, kunnen contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem.