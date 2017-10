Deze Brabantse coaches wonnen dit weekeinde met 7-0 (of meer)

OISTERWIJK - 7-1, 7-0, 8-1. Oranje heeft dinsdagavond een monsterscore nodig om in de race te blijven voor een plek op het WK. Het is zo goed als onmogelijk, maar deze Brabantse coaches hadden afgelopen weekeinde ook niet verwacht dat er een superzege zou komen.

Mayk van Driel uit Heeswijk. Won zondag als coach van Boskant met 7-0 bij Keldonk.

"Wij hadden gisteren een ideaal scenario. Meteen nadat wij de zevende goal maakten, floot de scheidsrechter af. Daar zou het Nederlands elftal direct voor tekenen. Maar laten we eerlijk zijn: Oranje staat morgen voor een onmogelijke opdracht."



"Wij wonnen met 7-0 omdat het kwaliteitsverschil enorm was. Daarnaast had ik een gouden wissel. Een invaller maakte drie goals, een heuse hattrick binnen twintig minuten. Het was voor ons een geweldige wedstrijd."



"Maar Oranje is kansloos, morgen. Ze moeten vol op de aanval spelen, maar dat is niet de stijl van bondscoach Dick Advocaat. Als Oranje twee goals maakt in het eerste kwartier, wordt Zweden wellicht zenuwachtig. Maar het is gewoon niet reëel. En als het wel lukt, zal ik dit telefoongesprek nooit meer vergeten.""Met rust stonden we met 2-0 voor. Ik heb de jongens in de rust de opdracht gegeven om een snelle tegengoal in de tweede helft te voorkomen. We maakten zelf snel een derde, waarna de score flink opliep.""Winnen met 7-0 is natuurlijk extreem. Dat maken wij, op ons niveau, ook maar zelden mee. In de eredivisie wint de kampioen ook niet met zulke cijfers van de degradant. Als je met 3-0 of 4-0 een wedstrijd moet winnen, kun je er nog wel plan voor bedenken. Dat is bij 7-0 heel lastig.""Mijn tip voor Oranje? De KNVB mag me altijd bellen, natuurlijk. Ik zou adviseren om ballen naar voren te pompen en met twee spitsen te spelen. Oranje moet er vol de druk opzetten, maar achterin ook niet alles opengooien.""Het kwaliteitsverschil tussen Hilvaria en Nieuw Woensel was gigantisch. Na één minuut stonden we al voor. Bij rust was het 6-0. Dat zie ik morgen bij Nederland tegen Zweden echt niet gebeuren.""We trainen morgenavond tijdens de wedstrijd. Eerst had ik nog het idee om de training te vervroegen om daarna met z’n allen in de kantine naar Oranje te kijken. Maar dat heb ik nu maar niet gedaan. Ik geef er nog geen kwartje voor.""Hoe bondscoach Dick Advocaat het morgen moet aanpakken? Hij moet met drie verdedigers en vier spitsen beginnen. Je hebt niets te verliezen, alleen maar te winnen. Het is echt volle bak gaan en alle risico’s nemen.""Als de KNVB wil, kom ik morgenavond naar Amsterdam om bondscoach voor een dag te zijn. En ik doe het voor veel minder geld dan Advocaat."