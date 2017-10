Krijgen we dan toch nog een nazomer? Ruim 20 graden in het weekend

EINDHOVEN - Krijgt de zomer toch nog een staartje? De voorspellingen liegen er niet om, komend weekend kan het zomaar eens 20 of 21 graden gaan worden! Vanaf donderdag gaan de temperaturen al stijgen, met een hoogtepunt op zondag.

De komende dagen wordt het warmer, maar houden we nog wel wat bewolking. In het weekend trekt die bewolking weg en als de voorspellingen kloppen, gaat de zon op zondag zelfs volop schijnen.



"Die hogere temperaturen danken we aan warme lucht die vanuit Frankrijk onze kant uit komt", legt Margot Ribberink van MeteoGroup uit.



Normaal

Dat het zondag zulk lekker weer wordt, is niet raar volgens Ribberink. "Het is ook niet echt zomers, maar meer lekker najaarsweer. De ochtenden zijn vaak echt fris en de dagen warmen minder snel op dan in de zomer."