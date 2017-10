Overval op bejaarde man uit Deurne blijft raadsel

DEURNE - Een gewelddadige woningoverval op een oude man in Deurne houdt de politie nog altijd bezig. Waarom werd de weduwnaar overvallen terwijl hij niet rijk is en geen dure spullen heeft? De recherche zoekt de dieven en laat maandagavond beelden zien in Bureau Brabant.

“Het gaat nog niet goed met de man. Het heeft hem echt ontzettend aangegrepen”, laat een woordvoerder van de politie weten.



Begin augustus werd de weduwnaar in zijn huis overvallen door drie mannen. Hij werd geslagen en bedreigd. De daders gingen ervandoor met een kleine hoeveelheid geld.



Waarom?

“Een grote vraag is natuurlijk waarom”, zegt een politiewoordvoerder. “Waarom juist hier bij deze oudere man? Veel geld of waardevolle spullen heeft hij niet.”

Ondertussen heeft de politie een vuurwapen en een telefoon van de criminelen teruggevonden. Mensen die meer weten kunnen contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem of met het Team Criminele Inlichtingen.