LIVE: PSV tegen Mexicaanse CF Pachuca voor slachtoffers aardbeving

EINDHOVEN - PSV speelt maandag tegen CF Pachuca. De opbrengst van de wedstrijd gaat volledig naar de slachtoffers van de aarbevingen in Mexico. Volg de wedstrijd hier LIVE.

CF Pachuca is de voormalige club van PSV-aanvaller Hirving Lozano. De benefietwedstrijd wordt gespeeld in het Philips Stadion. De wedstrijd is live te volgen via de Facebookpagina van PSV.Op de tribune zitten maandagavond vermoedelijk ruim tienduizend mensen. Op het veld spelen veel spelers mee van Jong PSV. Zo maakt de 17-jarige doelman Kyan van Dorp zijn debuut in het eerste elftal van PSV.De afgelopen weken vielen er meer dan driehonderd doden bij zware aardbevingen in Mexico. De meeste slachtoffers vielen in Mexico-stad waar een van de bevingen veel schade veroorzaakte.