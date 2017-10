Man met Gucci-pet en kapmes overvalt zonnestudio

ROOSENDAAL - Een man heeft maandagavond rond acht uur zonnestudio VitaSun in Roosendaal overvallen. De dader bedreigde het personeel met een kapmes en is te voet gevlucht. Agenten zijn met een speurhond in de omgeving van Dijkcentrum Roosendaal op zoek naar de overvaller.

De man is rond de twintig jaar oud, heeft een mediterraan uiterlijk en had tijdens de overval een Gucci-pet op.



Buit onbekend

De man droeg verder een jas met een logo achterop en een tasje om zijn nek. Het is niet bekend of de man iets buit heeft gemaakt.