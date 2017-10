Wietproef verdeelt burgemeesters van Belgische grensgemeenten: 'Verkeerd signaal'

VLAANDEREN - Vlaamse grensgemeenten zitten lang niet allemaal te wachten op een Nederlandse proef met wietteelt. Waar veel Brabantse politici staan te springen, zijn bijvoorbeeld Kalmthout, Essen en Hoogstraten juist fel tegen. “Drugs zijn slecht voor de gezondheid. De overheid geeft hier echt een verkeerd signaal mee af”, vindt burgemeester Gaston Van Tichelt van Essen.

Het nieuwe kabinet wil een proef starten met het telen van wiet, zo lekte zondag uit. Wiet wordt dan onder toezicht van de overheid geteeld en verkocht. Het moet zorgen voor minder criminaliteit rond de verkoop van softdrugs.

Burgemeester Tinne Rombouts van Hoogstraten is duidelijk. Zij is tegen drugsgebruik. "Wij zitten op een andere golflengte dan de Nederlandse regering. Wij willen op geen enkele manier een sfeer scheppen die drugsgebruik goedkeurt. Daar ben ik principieel in." Haar gemeente ligt ten zuiden van Zundert.



Grensbewaking

Als de proef echt doorgaat, hoopt ze op goed overleg met de Nederlandse overheid. "Je zou er dan bijvoorbeeld over kunnen praten de proef in het midden van uw land te doen zodat de buurlanden er niet zoveel last van hebben. En ik heb begrepen dat uw regering extra geld uittrekt voor de bestrijding van de wietcriminaliteit. Wat mij betreft wordt er ook geld ingezet voor grensbewaking", aldus Tinne Rombouts.



Ook in Essen maken ze zich zorgen. “Ik vind het helemaal niks. Drugs zijn slecht voor de gezondheid. De overheid geeft hier echt een verkeerd signaal mee af”, vindt burgemeester Gaston Van Tichelt. "Wij zien juist liever dat er strenger tegen de verkoop van wiet wordt opgetreden."



“We liggen op korte afstand van Roosendaal. Gelukkig zijn hebben ze daar nu een streng drugsbeleid. Maar als zij mee gaan doen met die proef, zullen wij de negatieve gevolgen ervaren.” Hij krijgt steun vanuit Kalmthout. Daar vinden ze het ‘een bizarre beslissing’, schrijft VRT

‘Moedig’

Toch is niet iedereen negatief. Burgemeester Theo Schuurmans van Hamont-Achel noemt het een ‘moedig besluit’ van de Nederlandse regering. "Misschien kunnen wij er iets van leren. Maar ik ben volgens mij één van de weinige Belgische burgemeesters die er zo over denkt.” Zijn gemeente grenst aan Cranendonck, in het zuidoosten van Brabant

Ook Wuustwezel (vlakbij Zundert) en Ravels (naast Baarle-Nassau) geven de proef graag een kans. De nieuwe plannen van het kabinet worden dinsdag gepresenteerd. Dan is er meer duidelijkheid over de proef.



