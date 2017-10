Uitslaande brand in loods Valkenswaard: sluit ramen en deuren

VALKENSWAARD - In een loods in Valkenswaard is maandagavond rond negen uur brand uitgebroken. De brandweer was met meerdere wagens en een hoogwerker uitgerukt. Er zou mogelijk asbest zijn vrijgekomen.

De loods aan de Kromstraat is een bijgebouw van loonbedrijf Gebroeders Roes en staat vol met tractors, landbouwmachines en gasflessen. Er kwam veel rook vrij en er waren flinke knallen te horen. De knallen zijn vermoedelijk ontploffende gasflessen. Omstanders werden op afstand gehouden.



De brand was van kilometers afstand te zien. De rook trok richting het centrum. Of er daadwerkelijk asbest in het dak zat, wordt onderzocht. De gemeente Valkenswaard adviseerde ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.