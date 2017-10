Marathonlopertjes Puck en Luke bedolven onder reacties: 'Mijn benen doen wel een beetje pijn'

GELDROP - Tijdens het kringgespprek stonden Puck en Luke maandagmorgen in het middelpunt van de belangstelling. Samen met hun klasgenootjes keken ze, op verschillende scholen, hun 'moment of fame' terug dat ze beleefden tijdens de marathon van Eindhoven. Het is wel even bijkomen na alle duizenden reacties, maar Puck en Luke zijn er zelf nuchter onder. "Ik denk dat ik de volgende keer mee ga doen aan de vijf kilometer", aldus een trotse Luke.

De zesjarige neef en nicht stonden samen met hun familie langs het parcours om Luke's moeder Janneke zondagmidddag aan te moedigen tijdens haar allereerste marathon.



Twee medailles

Zo'n zes kilometer voor de finish besloten Puck en Luke dat ze mee gingen rennen om Janneke over de finish te helpen. Al snel werden ze ontdekt door de camera en vanaf toen was het één lange ereloop.



"We hebben verteld dat we gewoon mee hebben gedaan", lacht Luke. Hij en Puck konden maandagochtend hun klasgenootjes maar liefst twee medailles laten zien: van de kids run én van de marathon. Net echt. "Maar mijn benen doen wel een beetje pijn."



'Ik had geen idee'

Zijn moeder Janneke wist niet wat haar overkwam. "Ik had geen idee. Met nog zes kilometer te gaan zat Luke bij papa achterop en toen zei hij dat 'ie weer wilde gaan hardlopen. dus ja, dat is 'ie toen gaan doen."



Janneke is supertrots op Luke en zijn nichtje Puck. "Ja de kinderen stelen de show op zo'n moment. "Ik had niet verwacht dat hij dit zou doen. Maar uitendelijk heeft hij gewoon zes kilometer gelopen, die bikkel!"



"Ik word ook echt de hele dag aangesproken over 'die twee kanjers' die hebben gelopen. Dat is mijn zoon en mijn nichtje! Ja supergaaf om dat te zien."