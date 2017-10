Politie staakt razendsnelle achtervolging, 'snelheden tot ruim boven 220 kilometer per uur'

TILBURG - Met ruim 220 kilometer per uur achtervolgde de politie maandagavond een snelheidsduivel over de Midden-Brabantweg en A59 in Tilburg. De snelheden liepen zo op dat de agenten vreesden voor de verkeersveiligheid.

Zo rond kwart voor negen begon de achtervolging op de Midden-Brabantweg vanuit Tilburg in de richting van Den Bosch. Wat de oorzaak is van de achtervolging, is niet precies duidelijk. Zeker is wel dat de snelheid behoorlijk opliep.



Volgens de politie werd er ruim boven de 220 kilometer per uur gereden. Dat ging zo snel dat de politiemannen besloten om vanwege de verkeersveiligheid de achtervolging te staken.