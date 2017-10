Na Holland's Next Top Model is Nicky nu ook Miss Nederland

HILVERSUM/HANDEL - Nicky Opheij uit Handel is maandagavond in Hilversum verkozen tot Miss Nederland. Ze versloeg elf andere kandidaten en mag binnenkort naar Las Vegas voor de Miss World-verkiezingen.

De 25-jarige gewichtsconsulente en part-time model won drie jaar geleden nog het tv-programma Holland’s Next Topmodel.



