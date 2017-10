Asbest vrijgekomen bij brand in loods Valkenswaard

VALKENSWAARD - Bij de grote brand die maandagavond in een loods aan de Kromstraat in Valkenswaard uitbrak, is asbest vrijgekomen in de buurt van het bedrijventerrein. Dit bevestigt de gemeente Valkenswaard dinsdagochtend vroeg. In het gebied rond de loods zijn afzettingsborden geplaatst. De brandweer is dinsdagochtend nog bezig met nablussen.

Het gaat dan om een deel van de Marco Polostraat, het Cabotopad, de Scottstraat en de Kromstraat. Door deze maatregel hoopt de gemeente te voorkomen dat asbestvezels vrijkomen. Dit gevaar bestaat wanneer auto's over asbestdeeltjes heenrijden, of wanneer asbestdeeltjes worden kapotgetrapt.



Eerder gaven brandweer en gemeente aan dat er in tuinen van huizen in de buurt mogelijk asbest was terechtgekomen. Dinsdagochtend vroeg wordt in de omgeving van de loods verder onderzoek gedaan door specialisten. Wanneer zij asbestdeeltjes vinden, ruimen ze deze zo snel mogelijk op.



De gemeente en brandweer waarschuwen ook voor neergedaalde verbrandingsresten en roetdeeltjes, die mogelijk in tuinen en op auto’s terecht zijn gekomen. Het advies is deze resten met water en eventueel een sopje af te spoelen.



Let ook vooral op wanneer kinderen buiten spelen, is het advies van de gemeente. "Voorkom dat zij onnodig met roetdeeltjes in aanraking komen."De gemeente stuurt dinsdag een brief naar omwonenden over de gevolgen van de brand . De loods is door de brand compleet verwoest.