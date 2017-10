Vertraging en uitgevallen treinen, staking verstoort treinverkeer tussen Roosendaal en België

ROOSENDAAL - Treinreizigers naar België moeten dinsdag rekeninghouden met flinke problemen op het spoor. Dat komt door een staking van het spoorwegpersoneel in België. Tussen Roosendaal en Antwerpen vallen treinen uit of hebben veel vertraging. Dat meldt de NS.

Mensen die met de trein naar België willen reizen doen er goed aan de reisinformatie voor vertrek te bekijken.



Volgens de VerkeersinformatieDienst VID moeten ook mensen die met de auto opweg zijn naar onze zuiderburen de situatie goed in de gaten houden. Op de snelwegen in België is het fors drukker.De vakbond van het Belgische overheidspersoneel riep op tot staking vanwege te veel bezuinigingen. Hierdoor is een personeelstekort ontstaat en is de werkdruk te hoog. De spoorwegstaking duur tot dinsdagavond tien uur.