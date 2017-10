'Ik heb het gewoon geflikt!', Nicky Opheij als Miss Nederland naar Las Vegas

HANDEL - Sommige dingen veranderen nooit. Nicky Opheij uit Handel mag dan voor de tweede keer in drie jaar tijd een landelijke verkiezing hebben gewonnen: ze blijft gewoon die leuke, spontane meid.

De 22-jarige Brabantse schone liet zich maandagavond kronen tot Miss Nederland 2017, bijna drie jaar nadat ze de finale van Holland’s Next Top Model had gewonnen. “Ik heb het gewoon geflikt!”



Of ze een beetje geslapen heeft? Met de nadruk op een beetje. Nicky: “Ik heb maar een paar uurtjes mijn ogen dicht gedaan, maar heb nog nooit zo gelukkig gedroomd.Nicky is de ochtend nadat ze in Hilversum was uitgeroepen tot Miss Nederland nog steeds beduusd. “Ik heb er vaak over gedroomd, maar nu is het echt zo. Ik heb me af en toe in mijn armen moeten knijpen. Nee, ik heb mijn kroon niet opgehouden toen ik naar bed ging. Die heb ik op het nachtkastje gelegd.”“Dit is inderdaad de kroon op mijn werk. Ik ben ook zo ongelooflijk trots op mezelf. Ik ben zo gegroeid de afgelopen maanden en dat is kennelijk niet onopgemerkt gebleven. Maar wat ging het snel allemaal. De spanning was te snijden. Vervolgens was het één keer knipperen met m'n ogen en toen was ik Miss Nederland. Hier heb ik dan zo lang voor getraind. Echt geweldig!”Maar, sociaal bewogen als Nicky is, ze had ook lovende woorden voor haar concurrentes. “Ook zij hebben het super goed gedaan.” Elf andere vrouwen dongen mee naar de titel Miss Nederland. Onder hen Chantal van Dalen uit Veghel , die aan de vooravond van de wedstrijd nog overtuigd was van haar kansen. "Je leeft hier drie maanden naartoe en werkt er heel hard voor. Ik wil nu ook wel winnen,” aldus de Veghelse.Die eer moest ze echter overlaten aan haar provinciegenote. Chantal zal er best vrede mee hebben, want de twee Brabantse deelneemsters hebben de voorbije tijd een hechte band opgebouwd. Chantal: "We rijden vaak met elkaar mee. En we logeerden wel eens bij elkaar."Nicky moet nu alleen verder, maar daar ziet ze niet bepaald tegen op. Deze dinsdag heeft ze al haar eerste verplichtingen, inclusief bezoekjes aan Omroep Max en RTL Boulevard. Nicky: "Dit is allemaal nieuw voor mij, maar ik vind het geweldig en ga ervan genieten." Op het programma deze week staan ook nog fotoshoots en over drie weken stapt ze al in het vliegtuig, want Las Vegas wacht. In deze Amerikaanse stad worden 25 november de mondiale verkiezingen gehouden."Het wordt hard werken, de komende tijd, want ik wil ook tijdens de Miss Universe-verkiezingen knallen", aldus de Handelse, die het komend jaar onder contract staat van Miss Nederland. Naar school hoeft ze niet meer: Nicky haalde de afgelopen jaren haar diploma's bouwkunde en voedingsdeskundige.Het blijft haar dus voor de wind gaan. Over een maand zijn dus de Miss Universe verkiezingen. Wie weet komt ook dan een droom van de goedlachse Brabantse uit. Nicky zal er gelijk voor tekenen.