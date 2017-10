Bewoners hangen zelfgemaakte verkeersborden op in bittere strijd tegen dubbelparkeerders

EINDHOVEN - Dubbelparkeerders moeten wegwezen uit de Eindhovense buurt Vlokhoven. Om dat duidelijk te maken, hingen bewoners een aantal zelfgemaakte borden op. Ze zijn boos over de parkeeroverlast die wordt veroorzaakt door een winkelcentrum en school in de buurt.

"Doordat het bij het winkelcentrum betaald parkeren is, zet iedereen zijn auto in de buurt", zegt één van de bewoners. Maar daar is geen plek voor. En dus is de parkeerchaos groot. Regelmatig raken auto's beschadigd.



Ook ouders die hun kind snel droppen bij de nabijgelegen school, zorgen voor ergernis. "Ze parkeren hier allemaal dubbel. We hebben daar heel veel overlast van."



Overlast blijft

En dus werden er zelfgemaakte borden opgehangen om de parkeerplaag te bestrijden, maar die moesten weggehaald worden van de wijkagent.



Daarom hopen bewoners nu dat de gemeente actie onderneemt. Die zal waarschijnlijk wel met zwaarder geschut moeten komen dan nieuwe borden.