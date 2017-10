Inval bij Satudarah-clubhuis door politie en Defensie

TILBURG - De politie is dinsdagmorgen binnengevallen bij het clubhuis van Satudarah in Tilburg. Zeker twintig agenten en een speciale zoekploeg van Defensie zijn een onderzoek begonnen in en rond het pand. Volgens een politiewoordvoerder is er informatie binnengekomen dat er rondom het pand iets te vinden zou zijn.

Een groot deel van de omgeving van de Zevenheuvelenweg is afgezet met zwarte schermen. Volgens de politie was er niemand in het pand op het moment van de inval. De sleutelhouder heeft de deur op verzoek opengemaakt. Er is geen arrestatieteam ingezet.



Begin dit jaar was er een grote inval tijdens een clubavond. Toen werden alle motorclubleden gedentificeerd en gefouilleerd. Maandagavond was er ook een clubavond.



Het partycentrum Drinks and Dance zoals het officieel heet, is na die inval in maart al een keer gesloten door de burgemeester.



Groot henneponderzoek

De inval houdt verband met het grote henneponderzoek maandag in Tilburg, Eindhoven, Goirle en Kaatsheuvel.