Nog twee tieners (15 en 17) uit Tilburgse jeugdgroep opgepakt voor maandenlang misbruik van vrouw

TILBURG - In de zaak van de Tilburgse vrouw die stelselmatig misbruikt werd door een aantal tieners, zijn dinsdagochtend vroeg opnieuw twee minderjarigen opgepakt. Dat gebeurde bij hen thuis. De jongens zijn 15 en 17 jaar oud. Net als de tieners die al eerder werden opgepakt, horen ze bij een jeugdgroep uit Tilburg-Noord.

Precies twee weken geleden werden vijf jongens van 15 tot en met 18 jaar thuis of op school opgepakt als verdachten in de misbruikzaak.



Slachtoffer verhuisd

Een vrouw zou maandenlang misbruikt zijn. Daaraan kwam een eind toen ze verhuisde. Daarna deed ze aangifte en volgde er een onderzoek waarbij de jeugdgroep in beeld kwam. De politie gaf na de eerste aanhoudingen direct aan dat er weleens meer jongens uit de groep opgepakt konden worden. Nu zegt een politiewoordvoerder: "Dat is nu niet zo duidelijk en zal afhangen van het verdere onderzoek."



De jongens die eind september werden aangehouden, zitten sindsdien vast. Ze zitten 'in beperking' wat inhoudt dat ze geen contact mogen hebben met de buitenwereld.