Vrouw (70) in eigen huis bestolen door nep-gemeenteambtenaar die 'riool wilde controleren'

BREDA - Een 70-jarige vrouw uit Breda is maandagavond in haar eigen huis bestolen. Een man deed zich voor als een gemeenteambtenaar die het riool wilde controleren. Het bleek een babbeltruc.

De vrouw had geen argwaan, omdat de gemeente een paar dagen eerder inderdaad werkzaamheden uitvoerde. Samen met de man keek ze in de badkamer naar het riool. Waarschijnlijk sloop toen een tweede dader naar binnen. Er verdween geld en een bankpas.



Nepmonteurs

Iemand uit een straat twee kilometer verdererop deed bij de politie melding van dezelfde babbeltruc. Een week geleden werd in Breda ook iemand bestolen door een tweetal dat zich voordeed als monteurs van een waterbedrijf.