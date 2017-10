Deze app helpt vluchtelingen de Hollandse papieren rompslomp te overwinnen

EINDHOVEN - Belastingaangifte doen, een zorgverzekering afsluiten, een DigiD aanvragen: voor de gemiddelde Brabander is het al een hoop gedoe, maar voor veel vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, is het een hels karwei. Daarom begonnen Wouter en Evelien de app NL Help U, om deze mensen hiermee te helpen.

Het idee voor de app ontstond bij een bezoek in een vluchtelingencentrum, vertelt Wouter: "Er kwam een man op ons af met een grote doos papieren. Hij dacht dat we hem gingen helpen met zijn administratie."



Deze ontmoeting zette het duo aan het denken: "We voelden ons verantwoordelijk om hier iets mee te doen." Het duurde niet lang voor ze op een app uitkwamen: "Iedereen had een smartphone, dus we kwamen al snel uit op het bouwen van een app."



Drie talen

Het idee van de app - die in het Nederlands, Engels en Arabisch beschikbaar is - is simpel, legt Evelien uit: "Stel je hebt een zorgverzekering nodig. Dan zie je eerst een korte uitleg van wat een zorgverzekering eigenlijk is. Dan zie je een overzicht van hoe je zo'n verzekering kan afsluiten. Als laatste kan je foto's maken van alle belangrijke documenten en die opslaan op de app, zodat je alle belangrijke papieren bij elkaar hebt."



De app is gratis te downloaden via de App Store.