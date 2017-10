Aanhoudingen na vechtpartij waarbij groep jongeren ander jongen aftuigt

BREDA - De politie heeft dinsdag jongeren aangehouden die betrokken waren bij de mishandeling van een jongen op 7 september in Hoge Vught. De tiener werd toen flink te grazen genomen door een groep andere jongens. Dat werd gefilmd, en het filmpje werd massaal bekeken en gedeeld. Hoeveel aanhoudingen er zijn verricht, wordt later vandaag bekend.

Na de vechtpartij meldden een aantal jongeren zich bij de politie. Ze werden niet aangehouden, omdat niet direct duidelijk was of het om verdachten of om omstanders ging.



In het filmpje dat op Facebook verscheen, was te horen hoe een jongen flink werd aangemoedigd om door te slaan. Vijf andere mishandelden hun ene tegenstander ook. Nadat het filmpje door veel mensen werd bekeken en gedeeld, is het offline gehaald.



Van school

Een aantal jongens werd als gevolg van de mishandeling geschorst en later definitief van school gestuurd.