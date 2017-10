75 bijenkasten vol honing leeggehaald in de Biesbosch

WERKENDAM - "Een bizarre, schandalige diefstal." Zo omschrijft boschwachter Arie Benschop het openbreken en leeghalen van 75 bijenkasten eind september in de Biesbosch. "De kasten zijn leeggehaald voor de honing."

Per kast zit er tussen de 1 en de 5 kilo aan honing in. "We weten niet precies om hoeveel honing het gaat, maar de eigenaar van de kasten is in ieder geval veel honing kwijt", laat hij weten.



Met de bijen gaat het sinds de diefstal op 27 september wel goed. "Alle volken zijn nog compleet en die gaan gewoon door", vertelt hij.



Dief had imkerpak

Hoewel veel diefstallen 's nachts plaatsvinden, weet boswachter Arie zeker dat dit overdag gebeurd is. "Die kasten leeghalen doe je niet in het donker. Bovendien moet iemand ook echt een imkerpak aan hebben gehad om de honing uit de kasten te kunnen halen."



De bijenkasten zijn van een particulier die een vergunning van Staatsbosbeheer heeft om ze aan de Deeneplaatweg in de Biebosch bijenkasten neer te zetten. "Het is al de tweede keer dat hij slachtoffer is. We hopen dat iemand iets heeft gezien en zich meldt."