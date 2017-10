Vrachtwagen uitgebrand in Cuijk, niemand gewond

CUIJK - Consternatie dinsdagmorgen in hartje Cuijk. Een vrachtwagen vloog ineens in brand en dat terwijl maandag nog de brandstofpomp van het voertuig was vernieuwd. De wagen brandde geheel uit.

Niemand raakte gewond en alleen een pand aan de Grotestraat werd licht beschadigd. De chauffeur uit het Gelderse Ederveen had zijn wagen even achtergelaten op deze weg door het centrum in Cuijk.



Vrachtwagen niet te redden

Toen hij terugkwam, zag hij dat er brandstof aan het lekken was en sloegen de vlammen om zich heen. Ondanks inzet van de brandweer was het voertuig niet meer te redden.