'Geradicaliseerde' man vrijgepleit van terreurdreiging bij concert Guus Meeuwis

DEN BOSCH - De man die in juni werd aangehouden rondom een concert van Guus Meeuwis in Eindhoven, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie komt na grondig onderzoek tot de conclusie dat er geen wettig en overtuigend bewijs is, zo laat het weten. De nu 30-jarige Amsterdammer zou betrokken zijn geweest bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

De man veroorzaakte veel onrust, omdat hij aan het filmen was bij de ingang van het Philips Stadion in Eindhoven. Hier vond het 'Groots met een zachte g'-concert plaats.



Zekere voor onzekere

De man had geen kaartje voor het muziekfeest en evenmin een verklaring voor zijn opvallende gedrag. De politie nam daarop urenlang het zekere voor het onzekere. De directe omgeving werd lange tijd afgezet. Ook werd een aantal politiehelikopters ingezet.



Justitie verdacht de man van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Hij staat bij de politie bekend als geradicaliseerd.