Belgische burgemeester helemaal niet blij met plannen voor legale wietteelt

EINDHOVEN/ESSEN - De proef met legale wietteelt die het nieuwe kabinet heeft aangekondigd, werd door veel Brabantse politici omarmd. Maar in een aantal grensgemeenten in België wordt er met argusogen gekeken naar dit nieuwe plan. Want ook daar gaat de wetgeving waarschijnlijk effect hebben. De burgemeester van het plaatsje Essen, net over de grens met Roosendaal, is geen fan.

"Ik vind dit plan helemaal niks. Drugs zijn slecht." Burgemeester Gaston van Tichelt is duidelijk. "Wij liggen niet op een eiland. Veel van onze jongeren krijgen hun wiet waarschijnlijk van over de grens", aldus Van Tichelt.



De burgervader is bang dat nog meer jongeren het tripje over de grens gaan maken als de wiet legaal verkrijgbaar is in Brabant. "We liggen vlakbij de grens. Wij zullen dit absoluut gaan merken."



Geen contact

Toch is Van Tichelt nog niet benaderd door de Nederlandse overheid om te praten over het plan. "Ik heb nog niks gehoord. Ik hoop dat er nog contact wordt opgenomen met de grensgemeenten om te overleggen."