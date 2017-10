Primeur voor HC Tilburg: zaalhockey in opblaasbare hal

TILBURG - Terwijl de meeste hockeyverenigingen tijdens de wintermaanden voor het zaalhockey de sporthal intrekken, vinden de trainingen en competitiewedstrijden van hockeyclub HC Tilburg dit jaar voor het eerst op een van hun eigen buitenvelden plaats. En wel in een opblaasbare hal, de HockeyDome. Daarmee heeft HC Tilburg de primeur in Zuid-Nederland.

Voor de Tilburgse hockeyclub werd het de laatste jaren steeds moeilijker om genoeg zaalcapaciteit in omgeving te vinden waar de zaalcompetitie gespeeld kan worden.



Crowdfunding

De club besloot daarom, in navolging van een aantal clubs in het westen van het land, zelf een zogenoemde blaashal aan te schaffen. De benodigde vier ton is de afgelopen maanden gedeeltelijk met crowdfunding bij elkaar gebracht.



De tijdelijke sporthal, dertig bij honderd meter groot, wordt vanaf eind november op veld 1 neergezet. In de hal komen twee volwaardige zaalhockeyvelden, een trainingsveld met goal en tribunes. Goed om tijdens het winterseizoen de negenhonderd zaalhockeyers van HC Tilburg wedstrijden te laten spelen.



Clubbinding

Volgens de club heeft de HockeyDome veel voordelen. "Door het centraliseren van het zaalhockey op het eigen complex ontstaat er meer clubbinding, wordt het complex ook in de wintermaanden benut en hoeven ouders niet meer naar alle sporthallen in de omgeving af te reizen", legt bestuurslid Chris Huisman uit.



"Daarnaast is er sprake van betere horecafaciliteiten en verruiming van de trainingsmogelijkheden."



Veldhockey

Aan het einde van de winter wordt de blaashal weer afgebroken en opgeslagen, zodat op hetzelfde veld gewoon weer veldhockey gespeeld kan worden.