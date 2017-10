Nieuwe kabinet trekt miljoenen uit voor Brabantse varkensboeren

EINDHOVEN - De nieuwe regering trekt geld uit voor de vermindering van de overlast van varkenshouderijen in Noord-Brabant en andere provincies. Dat blijkt uit het gepresenteerde begroting van het nieuwe kabinet.

In het regeerakkoord reserveren de vier partijen daarvoor in 2018 en 2019 jaarlijks 100 miljoen euro. Dit geld is bestemd voor de varkensbedrijven.



Brabant first

Aanpak van de problemen in Noord-Brabant krijgt daarbij prioriteit. Het geld gaat naar een zogenaamde 'warme sanering'. Dat zou kunnen betekenen dat varkensboeren tegen betaling kunnen stoppen.