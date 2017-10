Scoutingleider uit Bergen op Zoom krijgt celstraf voor verkrachting 14-jarige jongen

BERGEN OP ZOOM - Een 45-jarige man uit Bergen op Zoom moet zestien maanden de cel in waarvan een halfjaar voorwaardelijk, omdat hij zich als leider bij de scouting meerdere malen heeft vergrepen aan een 14-jarige verstandelijk gehandicapte jongen. Dat heeft de rechter in Breda dinsdag bepaald.

Volgens de rechtbank pleegde Bergenaar J.S. tussen november 2007 tot mei 2009 ontucht met de minderjarige scout. Dat gebeurde tijdens logeerpartijtjes bij de man en zijn echtgenoot thuis. Het slachtoffertje werd onder meer met een seksspeeltje anaal verkracht.



Bekentenis

De zaak kwam aan het rollen toen de jongen twee jaar geleden tegen zijn moeder vertelde wat er in zijn kinderjaren met hem was gebeurd. De moeder stapte met het verhaal naar de politie. De man legde een bekentenis af, maar trok die later in.



Volgens de rechter is er voldoende bewijs dat J.S. ontucht met het kind heeft gepleegd. Ook zou de toenmalige echtgenoot van de veroordeelde daarin een belangrijke rol hebben gespeeld. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen de partner van de man eerder geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs.



Kliniek

Naast de celstraf moet J.S. zich laten behandelen bij de GGZ. Justitie eiste twee weken geleden twintig maanden cel waarvan een halfjaar voorwaardelijk.