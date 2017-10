Bommelding bij internationale school Eindhoven blijkt loos alarm

EINDHOVEN - De internationale school in Eindhoven is dinsdag uit voorzorg korte tijd ontruimd na een bommelding. De school kreeg een telefoontje waarin werd gezegd dat er een bom lag in het gebouw. Leerkrachten en leerlingen zijn naar buiten gegaan en de politie onderzocht het gebouw. Er is geen bom gevonden



Opmerkelijk is dat deze middag ook andere scholen in Nederland zijn ontruimd na een bommelding.