Regeerakkoord: 200 miljoen voor warme sanering varkenssector

EINDHOVEN - Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en Christen Unie trekt in 2018 en 2019 honderd miljoen euro uit voor een warme sanering van varkenssector. Daarbij krijgt Brabant voorrang. Dat staat in het regeerakkoord dat dinsdag is gepresenteerd. Vorige week maakte de provincie Brabant bekend de komende drie jaar 75 miljoen euro uit te trekken voor boeren die in de problemen komen door milieumaatregelen.

Warme sanering betekent dat boeren een vergoeding krijgen als ze met hun bedrijf stoppen. Met name het CDA heeft daar het afgelopen jaar sterk op aangedrongen. CDA Kamerlid Jacco Geurts zei vorig jaar nog Geurts dat de situatie in de varkenssector dramatisch was. Zijn achterban riep steeds harder om overheidsmaatregelen. Hij zei toen ook dat het moment voor het saneren van de varkenssector steeds dichterbij kwam.



Bedrijfsovernamefonds jonge boeren

In het regeerakkoord staat dat de landelijke overheid met de provincies, met name Noord-Brabant, zal gaan overleggen hoe de warme sanering van de varkenshouderij kan worden aangepakt. Er komt ook een bedrijfsovernamefonds waaruit jonge boeren worden ondersteund om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in vernieuwingen te kunnen betalen. Volgend jaar wordt daar 25 miljoen euro voor uitgetrokken, in 2019 nog eens 50 miljoen euro.



Ondermijnende criminaliteit

Een ander belangrijk punt voor Brabant is dat er 100 miljoen euro wordt uitgetrokken om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Tijdens het “Debat van het Zuiden”, aan de aanloop naar de verkiezingen, zeiden alle partijleiders dat Brabant extra geld zou moeten krijgen voor de aanpak van de wietcriminaliteit en de daaruit voorvloeiende pogingen van de onderwereld om in de bovenwereld door te dringen, de zogenoemde ondermijning. Toen wilden de politieke leiders daar geen bedrag aan koppelen. In het regeerakkoord wordt nu 100 miljoen euro genoemd maar dat is voor het hele land. Wel wordt de Taskforce Brabant Zeeland als voorbeeld genoemd hoe door intensieve samenwerking tussen verschillende instanties de criminaliteit moet worden aangepakt.