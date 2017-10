Werkgelegenheid in Brabant groeit sneller dan verwacht

BREDA - De werkgelegenheid in Brabant groeit dit jaar en volgend jaar veel sneller dan eerder door het UWV werd verwacht. In juni voorspelde de uitkeringsinstantie nog dat er tot eind 2018 in deze provincie ruim 34.000 banen bij zouden komen. Inmiddels is de voorspelling dat het om 56.300 banen gaat.

De reden van de hogere verwachting is dat het Centraal Planbureau onlangs heeft voorspeld dat de economische groei in Nederland sneller gaat. Het UWV heeft daarop de banengroei opnieuw uitgerekend en komt zo op het hogere aantal.



Krapte

Steeds meer werkgevers in deze provincie hebben problemen met het invullen van vacatures. Bij 1 op de 5 banen lukt het niet om een geschikte kandidaat te vinden. Dit was al zo in de sectoren ICT en techniek, maar de krapte begint nu ook een probleem te worden in de horeca, transport en logistiek, callcenters en in de zorg.



Ook zijn er beroepen waar het aantal banen juist terug loopt, zoals administratief medewerker, receptionist en telefonist. Volgens het UWV kunnen mensen die in die richting een baan zoeken maar beter uitwijken naar andere sectoren. Van de 56.000 mensen die in Brabant een WW-uitkering krijgen, staan er meer dan 13.000 ingeschreven voor een baan in deze sector.



Minder WW-uitkeringen

De economische groei zorgt ook voor een snellere daling van het aantal mensen met een WW-uitkering in Brabant, namelijk met 18.200 eind 2018. Toch blijven er ook kwetsbare groepen: langdurig werklozen, laag opgeleiden, 50-plussers en personen met een arbeidsbeperking. Volgens het UWV is samenwerking met gemeenten en bedrijven 'cruciaal om deze groep aan het werk te krijgen en te houden'.