Creatief met zeecontainer: de Eindhovense student woont in 2018 ingeblikt.

EINDHOVEN - Een hele hippe student woont in 2018 niet langer op kamers in Eindhoven, maar leeft in een zeecontainer. Op Strijp S was de eerste studentencontainer dinsdag, op de dag van de duurzaamheid, voor iedereen toegankelijk.

Het eerste wat opvalt is dat de container rechtovereind staat. Dat levert de bewoner drie etage's op. Helemaal boven is bedoeld als slaapruimte. De middelste verdieping heeft een bureau en de begane grond is de entrée, met wat bergruimte.



Keuken, eettafel en badkamer ontbreken. Die deelt de student met de andere containerbewoners. Het idee is dat er vier containers in het midden in een vijfde container delen. In die vijfde container zit, net als in veel studentenhuizen, het sanitair en de keuken die gedeeld worden.Het hele idee van de containerbewoning komt van Bas Luiting uit Oirschot. Een moeizame zoektocht naar een kamer voor zijn zoon bracht hem op dit idee. Inmiddels maakt de container deel uit van de Plug in City op Strijp S. Hier zitten bedrijven, ondernemers, kunstenaars samen in containers.Alles in de containers komt van gerecycled materiaal. Het plastic van de stopcontacten, het hout in de container, kabelgoten niks is nieuw. Daarmee is het op de dag van de duurzaamheid, een pareltje.