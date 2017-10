Vermoedelijke dumper drugsafval opgepakt, incident veroorzaakte gifwolkje

HILVARENBEEK - Een man van 47 uit Goirle is dinsdagochtend aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht vorige week drugsafval te hebben gedumpt bij een bedrijf aan de Ambrosiusweg in Hilvarenbeek. Door de dumping kwam een kleine gifwolk vrij. Een medewerker en een klant van het bedrijf waar de troep gedumpt was, kwamen in aanraking met de wolk. Zij raakten niet gewond.

Na onderzoek bleek dat er troep van een amfetaminelab en hennepresten gedumpt waren tussen afval van het bedrijf. Toen er ander afval bij het drugsafval werd gegooid, kwam er afgelopen woensdag een gifwolk vrij. De politie kwam erbij en de mensen die met het wolkje in aanraking kwamen werden onderzocht door een huisarts. Het bedrijf heeft aangifte gedaan.



Het drugsafval moest door specialisten worden opgeruimd en de grond moet worden gesaneerd. De eigenaar van de vervuilde grond, de gemeente en de politie gaan proberen de gemaakte kosten te verhalen op de daders.



Al eerder een aanhouding

Op de dag dat de dumping ontdekt werd, is een 65-jarige Tilburger aangehouden voor betrokkenheid bij de zaak. Tijdens het verdere onderzoek stuitte de politie in een woonwijk in Goirle op een witte bus die mogelijk gebruikt is bij de dumping. Die bus leidde vervolgens naar de vermoedelijke dumper, die dinsdag kon worden opgepakt.