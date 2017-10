Hirving Lozano keert geblesseerd terug naar Eindhoven

EINDHOVEN - Hirving Lozano heeft tijdens de training bij het Mexicaanse voetbalelftal een elleboogblessure opgelopen en mist daardoor de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Honduras.

De aanvaller heeft het trainingskamp verlaten en zal bij zijn club PSV revalideren. Dat meldt de Mexicaanse voetbalbond.



Lozano speelde afgelopen vrijdag nog mee bij de Mexicanen in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Trinidad en Tobago. De 22-jarige PSV'er maakte het eerste doelpunt.Het doelpunt van Lozano tegen Trinidad en Tobago:Mexico is al geplaatst voor het WK van 2018. Lozano raakte geblesseerd tijdens een training met de nationale ploeg. Hij ontwrichtte zijn rechterelleboog bij een val. Een arts beoordeelde de kwetsuur dusdanig dat hij niet kan meespelen tegen Honduras.Het is niet duidelijk hoe ernstig de blessure is en hoe lang de 22-jarige Lozano uit de roulatie zal zijn. Voor PSV wacht zondag in de eredivisie een uitwedstrijd in Venlo tegen VVV.