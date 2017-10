Henryk (24) uit Roosendaal sinds zondag vermist

Henryk Michon is sinds 8 oktober vermist. Foto: Politie

ROOSENDAAL - De politie is op zoek naar de 24-jarige Henryk Michon uit Roosendaal. De man wordt sinds afgelopen zondag vermist.

Hij werd zondag voor het laatst gezien in zijn huis aan de Industriestraat in Roosendaal. Sindsdien ontbreek ieder spoor.



Henryk is 1,80 meter lang, heeft blond haar en blauwe ogen.