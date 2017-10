Café Franske zendt begrafenis van Oranje uit: 'Bezoekers, kom in stemmig zwart'

HELMOND - Veel Nederlanders balen als een stekker dat Nederland volgend jaar zo goed als zeker ontbreekt op het WK voetbal in Rusland. Bij café Franske in Helmond nemen ze dinsdagavond op ludieke wijze afscheid van de WK-droom van Oranje.

De wedstrijd van Nederland tegen Zweden wordt vanaf 20.45 uur getoond op een groot scherm. "We zenden de begrafenis van het Nederlands elftal live uit. Geen bloemen alstublieft", zo staat te lezen op het bord voor het Helmondse café.



"We laten de wedstrijden van Oranje altijd zien in de kroeg. Het is echt hartstikke jammer dat we op het WK gaan ontbreken. Daarom steken we er nu maar de draak mee", vertelt werknemer Wim van der Mierden.



Voor alle bezoekers is er vanavond koffie met cake. "En de bezoekers wordt verzocht om in het stemmig zwart te komen", zegt Van der Mierden met het nodige gevoel voor humor.



"Als Oranje scoort tegen Zweden mag er wel gejuicht worden hoor. Maar eerlijk gezegd verwacht ik niet dat er reden tot juichen zal zijn tegen Zweden." Alleen als Oranje vanavond met zeven doelpunten verschil wint van Zweden, blijft de WK-droom in leven.