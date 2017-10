Jongen (19) heeft 42 hechtingen en plastische chirurgie nodig na steekpartij in Oss

OSS - De 19-jarige jongen die zaterdagnacht is toegetakeld met een glas in een café in Oss, heeft plastische chirurgie nodig na de mishandeling. Ook heeft hij 42 hechtingen gekregen en moet hij naar de tandarts. De politie meldt dat de mishandeling erg veel impact op het slachtoffer heeft gehad.

De jongen uit Heesch werd zaterdag rond half twee ’s nachts in zijn gezicht gestoken met een glas. Dit gebeurde in café Rebel in de Begijnenstraat in Oss. Hij is direct na de mishandeling naar de spoedeisende hulp gebracht en had dus 42 hechtingen nodig.



De politie heeft een 25-jarige Ossenaar als verdachte aangehouden. Hij zit nog altijd vast.



Getuigen

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en waarom de 19-jarige jongen werd gestoken. De politie zoekt daarom getuigen. Mensen die meer weten, wordt gevraagd zich te melden.