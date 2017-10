Jelle Klaasen en Benito van de Pas profiteren niet van afwezigheid Michael van Gerwen

TILBURG - Jelle Klaasen en Benito van de Pas zijn nog altijd op zoek naar de eerste aansprekende toernooizege van 2017. Tijdens het Players Championship in Barnsley lukte het de Brabantse darters dinsdag niet om ver te komen.

Klaasen haalde de tweede ronde. Hij won van de Brit Chris Quantock met 6-4. Jamie Caven bleek echter een te sterke opponent. De Alphenaar ging tegen hem met 6-3 onderuit.



Tilburger Benito van de Pas was niet opgewassen tegen de Belg Mike De Decker. 'VDP' verloor in de eerste ronde met 6-4. Jongeling Berry van Peer ging ook direct in de eerste wedstrijd van de dag onderuit. De Canadees John Norman Jnr was met 6-2 te sterk voor de inwoner van Sprundel.



Van Gerwen

Michael van Gerwen deed niet mee aan het toernooi in Barnsley. Mighty Mike liet het evenement schieten. Hij gooit komend weekeinde wel in het Duitse Göttingen om de European Darts Trophy.



In 2016 won 'MvG' de European Darts Trophy door in de finale af te rekenen met Mensur Suljovic. Dat was een razendspannende eindstrijd. Het werd 6-5.De beelden van toen: