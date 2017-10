Stan wordt vrijdag jongste scheidsrechter ooit in Jupiler League

Stan Teuben is de jongste scheidsrechter in de Jupiler League

AARLE-RIXTEL - Stan Teuben maakt vrijdag zijn debuut als jongste scheidsrechter ooit in het betaald voetbal. Hij fluit vrijdag als 21-jarige een duel in de Jupiler League. De jonge scheids uit Aarle-Rixtel blijft er vrij nuchter onder. 'Je moet gewoon dicht bij jezelf blijven.'

Stan rolde al op jonge leeftijd het scheidsrechtersvak in. "Ik ben begonnen bij amateurclub ASV'33", vertelt hij. Daar stopte een clubscheidsrechter. "Hij vroeg aan een aantal jonge jongens of ze zijn taak wilden overnemen. Zo ben ik er in gerold. Op mijn twaalfde floot ik mijn eerste wedstrijd bij de voetballertjes van de F-jeugd."



Inmiddels heeft Stan alle leeftijdscategorieën doorlopen. "Op mijn vijftiende ging ik op cursus bij de KNVB. De dag voor mijn zestiende verjaardag kreeg ik mijn diploma. Direct na de winterstop mocht ik officiële KNVB-wedstrijden fluiten."

Snotneus

Als beginnend scheidsrechter is het niet altijd makkelijk om wedstrijden te fluiten. Ook mannen van veertig jaar moesten genoegen nemen met Stans beslissingen. "In het begin was ik inderdaad erg jong. Maar ik probeer vooral mijn eigen ding te doen en wedstrijden tot een goed einde te brengen."



Deze passie en liefde voor het vak viel ook bij de KNVB op en daarom mag hij na al die jaren vrijdag de wedstrijd Telstar tegen FC Dordrecht fluiten. "Een paar jaar geleden wilde ik het betaald voetbal bereiken. Dat doel kunnen we nu wegstrepen."In 2027 de finale van de Champions League? "Wie weet, wie weet", aldus Stan.